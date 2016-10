sixx 09:35 bis 10:30 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Das feuchte Grab USA 2009 16:9 HDTV Merken In einem See werden viele Leichen gefunden. Melinda möchte mit den Geistern der Toten sprechen, um mehr über die Todesursachen zu erfahren. Die Geister möchten Rache nehmen und Melinda bekommt heraus, dass ihnen die Umstände unangenehm sind. Daher können sie auch nicht ins Licht treten. Melindas Privatleben wird schwierig. Sams frühere Freundin ist plötzlich da In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Camryn Manheim (Delia Banks) Christoph Sanders (Ned Bank) Jamie Kennedy (Eli James) David Clennon (Carl Sessick) Arye Gross (Edwin Hathaway) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Jennifer Love Hewitt Drehbuch: P. K. Simonds, Laurie McCarthy Kamera: James Chressanthis Musik: Dan Beyer, Mark Snow Altersempfehlung: ab 12

