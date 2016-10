sixx 05:30 bis 06:10 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Ein verfluchter Geburtstag USA 2002 16:9 Merken Buffy feiert ihren Geburtstag. Doch irgendwann stellen ihre Freunde fest, dass alle in dem Haus gefangen sind. Es kommt heraus, dass Dawn sich wünschte, dass alle immer bei ihr sind und ein Dämon ihr diesen Wunsch erfüllt hat In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Michelle Trachtenberg (Dawn Summers) Emma Caulfield (Anya) Amber Benson (Tara Maclay) James Marsters (Spike) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: Michael Gershman Drehbuch: Joss Whedon, Drew Z. Greenberg Kamera: Raymond Stella, Michael E. Gershman Musik: Nerf Herder Altersempfehlung: ab 12