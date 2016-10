RTL 03:00 bis 04:30 Magazin stern TV Co-abhängig: Wie schwer es für Angehörige von Alkoholikern ist, mit der Sucht umzugehen / Der Fall Jens Söring: Warum der Deutsche nach 30 Jahren auf seine Freilassung hofft / Wie funktioniert die Integration von Flüchtlingen? stern TV auf Spurensuche in Deutschland / Let's talk about Sex: Youtube-Aufklärerin trifft auf Rentner-Paar, das seine Lust wiederentdeckte D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Co-abhängig: Wie schwer es für Angehörige von Alkoholikern ist, mit der Sucht umzugehen - Ein Leben ohne Alkohol - für Thomas Rüß ist das nur schwer umzusetzen. Seit 30 Jahren schon hängt der 50-Jährige an der Flasche. Wenn er trinkt, dann meistens auf der Hamburger Reeperbahn. Wohl fühlt er sich dort nur dann, wenn er mindestens zwei Flaschen Wodka intus hat. Manchmal ist er bis zu 24 Stunden am Stück unterwegs und niemand weiß, wo er ist und wann er nach Hause kommt. "Ich bin dann ein anderer Mensch", sagt Thomas Rüß selbst. "Ich habe mich nicht unter Kontrolle." Vor allem seine Freundin Karin Sommer leidet darunter sehr - auch, weil sie glaubt, sein Verhalten unterbewusst zu unterstützen. Denn: Die 62-Jährige hat zwar schon mehrfach damit gedroht, sich zu trennen, sollte Thomas Rüß rückfällig werden. Doch durchgezogen hat sie es bislang nicht. "Wenn er nüchtern ist, trägt er mich auf Händen", sagt sie. Und: "Als Co-Abhängige hofft man ja immer, dass es so bleibt." Warum es Angehörigen so schwer fällt, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und was sie gegen eine sogenannte Co-Abhängigkeit tun können, darüber spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit Karin Sommer und dem Psychologen Dr. Gallus Bischof. Der Fall Jens Söring: Warum der Deutsche nach 30 Jahren auf seine Freilassung hofft - Es war seine erste große Liebe, und sie zerstörte sein Leben - das zumindest sagt Jens Söring. Der deutsche Diplomatensohn sitzt seit 30 Jahren im Gefängnis, weil er die Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom getötet haben soll. "Alles war ein abgekartetes Spiel, ich hatte nie die geringste Chance", heißt es in Briefen von Jens Söring, der bis heute behauptet, den Mord an dem Ehepaar aus Virginia nicht begangen zu haben. Und tatsächlich gibt es einige Ungereimtheiten in dem Fall, der in dieser Woche als Dokumentarfilm in die deutschen Kinos kommt: So hat Söring nicht nur sein Geständnis, das er nach eigenen Angaben zunächst aus Liebe zu seiner Freundin gemacht hatte, schon früh widerrufen. Inzwischen steht auch fest, dass Blutspuren vom Tatort nicht von Jens Söring stammen. "Der ganze Prozess war voller Fehler", sagt Filmemacher Marcus Vetter, der sich für den Kinofilm "Das Versprechen" drei Jahre lang mit dem Fall beschäftigt hat. "Welches Motiv sollte er dafür gehabt haben, die Eltern regelrecht abzuschlachten? Die Tat muss jemand begangen haben, der entweder auf Drogen war oder sie wahnsinnig gehasst hat." Ähnlich sieht das auch Bernadette Faber, die seit einer Fernsehreportage über den Fall Beweise für Sörings Unschuld sammelt. Sie sagt: "Ich bin von seiner Unschuld überzeugt." Über die vielen offenen Fragen in dem Fall und die Erfolgschancen einer Petition, in der Jens Söring die völlige Anerkennung seiner Unschuld fordert, spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit Bernadette Faber und Marcus Vetter. Wie funktioniert die Integration von Flüchtlingen? stern TV auf Spurensuche in Deutschland - Kaum ein Thema bewegt die Menschen in Deutschland derzeit so sehr wie die Integration der Flüchtlinge. Doch wie sieht es eigentlich in der Praxis aus? Wie klappt die Integration vor Ort? Um das herauszufinden, ist stern TV auf Spurensuche in Deutschland gegangen - und hat mit Helfern und Betroffenen gesprochen. Darunter war unter anderem Katja Schneidt, die sich seit 26 Jahren als Flüchtlingshelferin engagiert - und davon überzeugt ist, dass die Integration in Deutschland scheitern wird. Denn, so die 46-Jährige: "Es gibt zu wenig bezahlte Flüchtlingshelfer, zu wenig bezahlbare Sozialwohnungen und die Religion des Islams kollidiert in vielen Bereichen mit unserem Grundgesetz." Live in der Sendung trifft Katja Schneidt, die selbst 1991 zum Islam konvertiert ist, auf den CDU-Politiker Wolfgang Bosbach. Er sagt: "Der Integrationsdruck bleibt. Und ohne das beeindruckende ehrenamtliche Engagement können wir es nicht schaffen." Was sich in Deutschland ändern muss, um die Flüchtlinge erfolgreich zu integrieren - darüber spricht Steffen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steffen Hallaschka Originaltitel: stern TV