RTL 00:30 bis 02:20 Show Atze Schröder live! Schmerzfrei D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Deutschland im Jahr 2012. Deutschland ist ein Tollhaus. Der abservierte Präsident Wulff bekommt Vollpension. Ein Inder bekommt die Deutsche Bank, dafür bekommt der Euro die Krise. Verschnupft stellen wir angesichts der Griechenlandpleite fest, dass der Ouzo nach dem Essen beim Griechen doch nicht umsonst gewesen ist. Bahnhöfe werden unter die Erde gelegt und Atomkraft ist auf einmal doch nicht so gut. Und was macht Frau Merkel? Entsorgt den CDU-Umweltminister statt die gelben Säcke von der FDP. Jogi Löw bleibt doch nur ein Slim-Fit-Trainer ohne Titel. Die Geburtenrate sinkt dramatisch, weil nur noch alternde Lustgreise wie Fritz Wepper bereit sind, ihre marode DNA der Sintflut zu opfern. Jeder hat 'nen Burn-out, alle wissen nix und keiner ahnt Genaues. Nur Atze Schröder schaut dem Treiben amüsiert zu und stellt lachend fest: alle SCHMERZFREI! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Atze Schröder live! Schmerzfrei