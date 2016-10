VOX 22:05 bis 23:00 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Fehlschaltung USA 2007 2016-10-29 00:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Die junge Lehrerin Sarah Trent wird von der SVU verhaftet, weil der fünfzehnjährige Shane Mills bei seinem Arzt ausgesagt hat, er habe sich bei ihr mit dem Tripper angesteckt. Sarah sagt dagegen aus, dass sie von Shane vergewaltigt wurde, wodurch Aussage gegen Aussage steht. Da Shane ein guter, unauffälliger Schüler ist, schenkt man ihm Glauben, zumal sich Sarah in einige Widersprüche verstrickt und eine Abtreibung vornehmen lässt, die Novak so wertet, dass sie Beweise vernichten will. Da sie sich früher selber verletzt hat und Symptome der Borderline-Krankheit nahe liegen, konzentrieren sich die Ermittlungen zuerst nur auf sie. Nachdem sie und Shane observiert werden, ergibt sich allerdings ein ganz anderes Bild der beiden. Sie ist eine eifrige Kirchgängerin, während Shane sich mit Huren trifft und nachweislich sexsüchtig ist. Da er von den Prostituierten immer wieder verlangt, dass sie sich wehren, und diese das bei der Polizei zu Protokoll geben, wird er festgenommen. Seine Anwältin entwickelt die Strategie, er habe nicht gewusst, was er tat. Sie bemüht wissenschaftliche Untersuchungen, E.E.Gs und Computertomographien, um seine Impuls-Fehlschaltungen und Sexsucht zu belegen. Da Shane durch Medikamente tatsächlich ruhig gestellt werden kann, lässt sich Novak auf einen Deal ein und beantragt vor Gericht statt der Höchststrafe nur die Einweisung in ein Therapiezentrum für jugendliche Sexualstraftäter. Er soll eine anderthalbjährige Therapie machen und lernen, sich zu beherrschen und seine impulsiven Triebe zu steuern, doch schon in der ersten Nacht wird der Junge dort vergewaltigt und brutal zugerichtet. Für die stellvertretende Staatsanwältin Novak, die das Gute wollte, bricht eine Welt zusammen. Sie ahnt, in welch verkommene Einrichtungen sie ihre abgeurteilten Täter schickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Diane Neal (A.D.A. Casey Novak) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Adam Beach (Detective Chester Lake) B.D. Wong (Dr. George Huang) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Jonathan Greene Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12