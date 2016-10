VOX 18:00 bis 19:00 Dokusoap Hautnah: Die Tierklinik Chihuahua "Elfriede" / Hauskatze "Kati" / Deutscher Pinscher "Aiko von der Winkelgasse" / Malteser-Mischling "Benny" D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Heute geht es um die folgenden Fälle: Chihuahua 'Elfriede': Chihuahua-Hündin "Elfriede" hat seit einiger Zeit Probleme mit dem Bauch und will nicht richtig fressen. Seit gestern ist die Hündin merkbar unruhig und hat Blut im Kot. Ein Zustand, der ihrem Frauchen Angst bereitet. Mit einer Kotprobe bewaffnet, ist sie in die Tierklinik geeilt. Tierarzt Hans-Christoph Vöcks nimmt sich der kleinen Hundedame an. Was ist los mit 'Elfriede'? Hauskatze 'Kati': Hauskatze "Kati" hat ein Loch im Gaumen und frisst nicht. Ihr Frauchen ist besorgt und bringt "Kati" zur Untersuchung in die Tierklinik. Dr. Uwe Zimmermann untersucht den Kater und entdeckt eine massive Wunde im Maul, die dringend operativ geschlossen werden muss. Doch während der OP zeigt sich, dass es sich um einen Tumor handeln muss. Kommt bereits jede Hilfe zu spät? Deutscher Pinscher 'Aiko von der Winkelgasse': Vor wenigen Tagen war der Deutsche Pinscher "Aiko" bereits in der Tierklinik. Da der Hund nicht mehr laufen mag, wurde ihm zunächst ein Schmerzmittel verabreicht. Leider geht es "Aiko" nicht wirklich besser. Tierärztin Dr. Melanie Langer untersucht "Aiko" und möchte die Behandlung gerne fortsetzen. Nur wenn es dem Rüden auch in ein paar Tagen nicht besser geht, muss er für weitere Untersuchungen in Narkose gelegt werden. Schlägt die Therapie an? Malteser-Mischling 'Benny': Malteser-Mischling "Benny" will nicht laufen. In der Tierklinik soll Dr. Henning Schenk herausfinden, ob was dem Hund fehlt. Schnell stellt er fest, dass "Bennys" Frauchen aufgeregter ist als der kleine Rüde. Doch was ist mit "Bennys" Beinchen tatsächlich los? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hautnah: Die Tierklinik