Super RTL 20:15 bis 22:00 Familienfilm Alvin und die Chipmunks - Der Kinofilm USA 2007 2016-10-30 11:55 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alvin, Simon und Theodor sind Streifenhörnchen, die verschiedener nicht sein könnten: Alvin, ein echter Draufgänger, Simon ein kleinder Einstein und Theodor, ein naiver Träumer. Als ihr Tannenbaum plötzlich als Weihnachtsbaum gefällt wird und die Chipmunks bei Dave, einem erfolglosen Musikproduzenten, in Los Angeles landen, müssen sie ihn mit all ihren Talenten davon überzeugen, bei ihm bleiben zu dürfen. Was liegt also näher, als ihn mit ihrer Musik zu begeistern - denn die Chipmunks können nicht nur sprechen, sondern auch tierisch gut singen. Dies ist nicht nur der Beginn einer wunderbaren Freundschaft mit Dave, sondern auch ein sensationeller Einstieg ins Musikgeschäft. Doch das neue Leben als Superstars hat auch seine Schattenseiten, und der fiese Plattenmanager Ian schmiedet bereits hinterhältige Pläne. Die erfolgreichen Chipmunks brauchen all ihren Witz, Scharfsinn und Draufgängertum, um zu erkennen, was wirklich wichtig im Leben ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Lee (Dave) David Cross (Ian) Cameron Richardson (Claire) Jane Lynch (Gail) Veronica Alicino (Amy) Adriane Lenox (Vet) Kevin Symons (Ted) Originaltitel: Alvin and the Chipmunks Regie: Tim Hill Drehbuch: Jon Vitti, Will McRobb, Chris Viscardi Kamera: Peter Lyons Collister Musik: Christopher Lennertz