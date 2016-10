Super RTL 19:45 bis 20:15 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Die Männerbude / Alvins kleiner Freund USA 2015 2016-10-30 11:20 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Alvin ist der Meinung, dass Dave sich zu sehr um die Nachbarin Julie kümmert. Nachdem er im Fernsehen gesehen hat, wie der Kuckuck andere Nester kapert, ist er fest davon überzeugt, dass Julie Dave und das Haus übernehmen will. Gemeinsam mit Simon und Theodore ergreift er Gegenmaßnahmen... 2. Geschichte: Eleanor findet einen kleinen hilflosen Vogel. Simon und Theodore erklären sich bereit, ihn bei sich aufzunehmen. Alvin macht klar, dass er mit Vögeln nichts am Hut hat. Doch es kommt anders. Er verliebt sich in Warbie, wie er ihn nennt, und schnell bestimmt der kleine Vogel sein Leben. Doch das kann auf Dauer nicht so bleiben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6