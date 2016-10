Super RTL 17:45 bis 18:15 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Der beste Trainer / Berühmt um jeden Preis USA 2015 2016-10-30 09:20 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Alvin leidet darunter, dass die Chipmunks vor fast einem Jahr acht zu eins im Fußball verloren haben. In zwei Tagen treffen die beiden Teams wieder aufeinander. Da er auch beim letzten Mal Trainer war, möchte er seine Mannschaft durch harten Drill fit machen, doch die anderen meutern. Nacheinander darf jeder mal kurz Trainer sein, jedoch ohne die Mitspieler so recht zu überzeugen. Doch als die Mannschaften aufeinandertreffen, führt genau das, was jeder einzelne eingebracht hat, am Ende zum Sieg. 2. Geschichte: Alvin möchte unbedingt seine eigene Reality-Show im Fernsehen haben. Als er sich mit seinen Aufnahmen beim Sender vorstellt, werden die Verantwortlichen auf Dave aufmerksam, den sie für sehr viel interessanter halten als Alvin. Sie wollen einen wütenden Dave sehen, ansonsten sind sie nicht interessiert. Damit Alvin im Geschäft bleibt, lässt er sich auf den Deal ein... Ob das gut geht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6