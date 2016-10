Super RTL 15:45 bis 16:15 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Schatzsuche auf Madagaskar CDN, USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Eines Morgens erlebt das Wild-Team auf Madagaskar eine Überraschung. Chris hat eine tierische Schatzsuche vorbereitet. Rätsel führen von einem Hinweis zum nächsten, und von einem "Schätzchen" zum nächsten. Bei dieser Suche geht es nämlich nicht um Piratengold, sondern um Tenreks! Die gibt es in allen Formen, Größen und Lebensräumen, und dabei erleben Chris' Freunde alle möglichen Abenteuer. Als das vorletzte beinahe in einer Katastrophe endet, zeigt sich, dass die coolen Eigenschaften der Tenreks auch Kratt-Brüder retten können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6