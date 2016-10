Super RTL 13:55 bis 14:25 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Mädchen raus! / Li'l T USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Eleanor hat sich mit Brittany gestritten und möchte sie nie wiedersehen. Die beschließt, bei Alvin und seinen Brüdern einzuziehen. Das gefällt den Chipmunks gar nicht! 2. Geschichte: Theodores Brüder wollen seinen neuen Song nicht hören. Daher postet er ein Video des Liedes im Internet - und wird über Nacht zum Superstar. Nun muss er sich zwischen seiner Familie und dem Leben als Künstler entscheiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6

