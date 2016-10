Super RTL 12:00 bis 12:30 Trickserie Sally Bollywood Der weiße Bär / Die Gerechten F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Rapper Fluff Daffy wurde der Diamant "Weißer Bär" gestohlen. Außerdem ist in derselben Nacht auch noch Dollar, der Hund seines Sohnes, verschwunden. Rapper Fluff Daffy heuert Harry, Sally und Doowee an. Während Harry sich um den Diamanten kümmert, sollen Sally und Doowee den Hund suchen. 2. Geschichte: Eine Kinderbande treibt jede Nacht in der Nachbarschaft lautstark ihr Unwesen. Sally und Doowee wollen die Ruhestörer fassen, doch das ist gar nicht so leicht, da alle Kinder Masken tragen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6