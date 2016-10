Super RTL 10:00 bis 10:30 Trickserie WunderZunderFunkelZauber Die chinesische Nachtigall IRL, D, DK 2003 Stereo Live TV Merken Der Kaiser von China lebt in einem prächtigen Palast, umgeben von einem paradiesischen Garten. Eines Tages macht sich das Gerücht breit, im wunderschönen Schlosspark lebe der kostbarste Singvogel der Welt. Sofort schickt der Kaiser seine Diener aus, um nach dem Vogel zu suchen. Es dauert nicht lange und die Männer bringen dem Herrscher über China die Nachtigall, die auch sogleich den Kaiser mit ihrem zauberhaften Gesang betört. Tränen rollen dem mächtigen Mann über das Gesicht, als der Vogel seine Stimme erklingen lässt. Jeden Tag singt die Nachtigall für den Kaiser, bis der Herrscher von Japan eine Juwelen besetzte künstliche Nachtigall als Geschenk übersendet. Alle sind sich einig, dass dieser prächtige Vogel viel schöner und besser ist als die echte Nachtigall. Ob sie sich da nicht getäuscht haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FairyTaler - the Modern Classics of Hans Christian Andersen Altersempfehlung: ab 6

