Die schwarze Perle / Der Nachwuchs-Erfinder

1. Geschichte: Die Rattenbande ist mal wieder auf einem Diebeszug und stiehlt eine kostbare schwarze Perle aus dem Museum. Durch ein Versehen gerät diese anschließend zwischen die Murmeln der Kinder. Im Zuge des anstehenden Murmel-Turniers versuchen die Ratten schließlich die wertvolle Perle zurückzubekommen. 

2. Geschichte: Der Nachwuchswettbewerb "Erfinder-Kind" steht an und Peter möchte diesen unbedingt gewinnen. Da er aber an seinen eigenen Fähigkeiten zweifelt, entwendet er eine Erfindung aus der alten Mühle. Wird der Schwindel auffliegen?

