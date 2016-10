Disney Cinemagic 14:00 bis 16:15 Musikfilm Mary Poppins USA 1964 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das neue Kindermädchen Mary Poppins ist ganz nach dem Geschmack der Geschwister Jane und Michael Banks - mit ihr und Bert, dem Schornsteinfeger, erleben sie eine lustige Zeit voller Magie und Spaß - sehr zum Missfallen ihres strengen Vaters. Aber Mary Poppins wäre nicht sie selbst, wenn sie nicht auch Mr. Banks verzaubern könnte! Das mit 5 Oscars ausgezeichnete Musical reißt auch heute noch alle mit - einfach "superkalifragilistikexpialigetisch"! Mary Poppins - eine der perfektesten Kombinationen aus Real- und Zeichentrickfilm mit Weltstar Julie Andrews in der Hauptrolle! Kindsein ist manchmal gar nicht so leicht. Besonders mit einem Vater, der nur an seine Bank-Karriere denkt, und einer Mutter, die ständig für die Frauenemanzipation auf die Straße geht. Da kommt Mary Poppins, das außergewöhnlichste Kindermädchen der Welt, gerade recht. Mit einem Lachen wischt sie alle Kindersorgen von Jane und Michael Banks weg und nimmt die Geschwister mit auf die wundersamsten Ausflüge. Allerdings kann Mary Poppins nur bleiben, bis der Wind sich dreht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julie Andrews (Mary Poppins) Dick Van Dyke (Bert / Mr. Dawes) David Tomlinson (Mr. Banks) Glynis Johns (Mrs. Banks) Karen Dotrice (Jane Banks) Matthew Garber (Michael Banks) Elsa Lanchester (Katie Nanna) Originaltitel: Mary Poppins Regie: Robert Stevenson Drehbuch: Bill Walsh, Don DaGradi Kamera: Edward Colman Musik: Richard M. Sherman, Robert B. Sherman

