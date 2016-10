SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:05 Serien Tyrant Die schreckliche Gnade Gottes USA 2015 2016-10-28 23:40 16:9 HDTV Merken Jamal will nicht länger zusehen, wie die Zustände im Land immer mehr außer Kontrolle geraten. Um einen militärischen Sieg zu forcieren ist ihm jetzt jedes Mittel recht. Währenddessen spürt Rami, dass er sich auf dünnem Eis bewegt. Er bittet Amira um ihren Rat, wie er Jamals sprunghaftes Verhalten in geregelte Bahnen lenken kann - ohne dass dieser es merkt. Barrys Versuch, Daliyah zu retten, hat unerwartete Konsequenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Rayner (Barry Al-Fayeed) Jennifer Finnigan (Molly Al-Fayeed) Ashraf Barhom (Jamal Al-Fayeed) Moran Atias (Leila Al-Fayeed) Noah Silver (Sammy Al-Fayeed) Originaltitel: Tyrant Regie: Horder-Payton, Gwyneth Drehbuch: Chris Keyser Musik: Jeff Danna, Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12