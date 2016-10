SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 193 D 2011 2016-10-31 08:35 16:9 HDTV Merken Daniel und Laura wünschen sich eine traditionelle Bauernhochzeit auf dem Lechnerhof. Saskia hat jedoch ganz eigene Pläne für das große Fest. Mit der erneuten Einlieferung von Ilias Denasas droht Hennings Geheimnis publik zu werden ... Isabelle bekommt von Saskia das Startsignal, die Fusiocept-Studio zu sabotieren. Doch dann treten unvorhergesehene Komplikationen auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson Drehbuch: Michael Seyfried Musik: Curt Cress