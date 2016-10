SAT.1 Emotions 13:55 bis 14:20 Serien Mila D 2015 16:9 HDTV Merken Es ist der dritte Samstag im Monat, Zeit für den Vater-Tochter Tag! Doch Bernd ist ganz und gar nicht bei der Sache, und Mila findet heraus: Er hat Liebeskummer - wegen Felicitas. Was nützt es also, die große Liebe zu finden, wenn sie zerbricht und man am Ende doch alleine ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susan Sideropoulos (Mila Zellinger) Laura Osswald (Sally Hauser) Florian Odendahl (Nick Schröder) Jenny Bach (Luisa Zellinger) Claudia Lietz (Felicitas Zellinger) Stephan Baumecker (Hendrik Zellinger) Oliver Bender (Julian Hofer) Originaltitel: Mila Regie: Britta Keils Drehbuch: Jan Friedhoff Kamera: Anja Simon Musik: Uli Beck

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 368 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 35 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 25 Min. Wilder Sommer

Melodram

ARTE 13:50 bis 15:25

Seit 15 Min.