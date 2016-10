SAT.1 Emotions 09:40 bis 10:05 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 53 D 2005 16:9 Merken Jürgen ist der Meinung, dass Lisa bei "Kerima" nur ausgenutzt wird und lediglich Davids Marionette ist - Lisa will das nicht wahrhaben. Sie hofft indes auf ein engeres Arbeitsverhältnis zu David. Was dann aber kommt, verschlägt ihr den Atem ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Alexander Sternberg (Max Petersen) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Susanne Szell (Agnes Hetzer) Stefanie Höner (Inka Pietsch) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Joris Hermans

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 128 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:00 bis 11:00

Seit 125 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 65 Min. Das Weibernest

Komödie

Das Erste 09:05 bis 10:35

Seit 60 Min.