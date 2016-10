RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Familiengeschäfte D 2000 Stereo Merken Bürgermeisterin Hemmer bittet Hagen persönlich, ein großes Bauvorhaben - ein Einkaufscenter - zu genehmigen. Hagen ist verärgert über den unzumutbar dicken Auftrag. Dann entdeckt er, wer der Bauherr ist: Siegfried, sein Cousin, der Überflieger der Familie und inzwischen bundesweit bekannter Baulöwe. Hagen hat Siegfried noch nie ausstehen können, stand er doch immer im Schatten von Siegfrieds Erfolg. Jetzt sind Hagen Nadias Umweltargumente gegen den Bau des Centrums nur recht: Eine Feldhamsterkolonie würde von ihrem Paarungsplatz vertrieben werden - das muss verhindert werden. Frau Hemmer steigt zunächst auf Hagens Argumentation ein. Dann stellt sich heraus, dass Hagens Frau das gemeinsame Vermögen in Siegfrieds Bauvorhaben investiert hat. Hagen muss das Ruder wieder herumreißen. Seine ganze Überzeugungskraft ist gefordert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Jan Henrik Stahlberg (Hans-Günther Timpel) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Karen Friesicke (Stefanie Hemmer) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Leonard Mader (Kimmel) Originaltitel: Das Amt Regie: Micha Terjung Drehbuch: Torsten Goffin Kamera: Michael Faust