RTL Plus 21:50 bis 22:15 Comedyserie Das Amt Adel verpflichtet D 2000 Stereo Stefanie Hemmer, die neue Bürgermeisterin, schreibt einen Wettbewerb aus, weil der Stadt noch eine Sehenswürdigkeit fehlt. Hagen hat großes Interesse, den Preis zu gewinnen: Ein Wochenende in Wien - weil er auf diese Weise einem ätzenden Familientreffen aus dem Weg gehen könnte. Er steht dabei im harten Wettkampf mit Kimmel, der Kontakt zu einem Grafen mit einem baufälligen Schloss aufgenommen hat. Hagen verprellt mit seiner Unhöflichkeit diesen Schlossherrn, der auf Grund einer Verwechslung mit seinem Antrag zu Hagen kommt. Jetzt zieht Hagen alle Register, um dessen Gunst zurückzuerobern und setzt sogar Nadia als Köder ein. Die hat sich zwar auf den ersten Blick in den Antragsteller verguckt, unterdrückt aber ihre Gefühle, als sie erfährt, dass der junge Mann blaues Blut hat und somit zum Klassenfeind gehört. Schließlich gehen die beiden trotzdem zum Candle-Light-Dinner. Dort stellt sich heraus, dass der Graf gar kein Graf ist... Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünemann) Günter Bothur (Herr Stüsser) Leonard Mader (Herr Kimmel) Originaltitel: Das Amt Regie: Titus Selge Kamera: Michael Faust