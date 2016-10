Das Erste 03:00 bis 05:03 Drama Duell - Enemy at the Gates USA, D, GB, IRL 2001 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Russland, Herbst 1942. Der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange, die deutschen Truppen rücken scheinbar unaufhaltsam vor, um die strategisch wichtige Stadt Stalingrad einzunehmen. Während eines grausamen Himmelfahrtskommandos rettet der junge russische Schafhirte Vassili (Jude Law) dem Politkommissar Danilov (Joseph Fiennes) das Leben und stellt zugleich sein enormes Talent als Taktierer und Schütze unter Beweis. Als Resultat seines heldenhaften Einsatzes wird er von Danilov einer Einheit von Scharfschützen zugeteilt. In der folgenden Zeit gelingt es ihm mit List und äußerst präzisen Schüssen, die deutschen Einheiten empfindlich zu treffen. Dennoch stehen die Chancen für die Russen nicht gut. Als Nikita Chruschtschow (Bob Hoskins) darauf drängt, den schwindenden Kampfgeist der Soldaten zu stärken, lässt Danilov den Scharfschützen systematisch zu einem schier unverwundbaren Krieger und Volkshelden stilisieren. Der Plan scheint aufzugehen: Für seine Kameraden wird Vassili zu einem Symbol der Unbesiegbarkeit, während die deutschen Soldaten ihn immer mehr zu fürchten beginnen. Genau das aber macht ihn zum Ziel der deutschen Befehlshaber: Indem sie den besten Mann ihrer Gegner töten, wollen sie deren Moral brechen. Major Erwin König (Ed Harris), ein meisterhafter Schütze und eiskalter Killer, erhält den Auftrag, Vassili um jeden Preis auszuschalten. In den Ruinen des zerbombten Stalingrad entbrennt ein erbittertes Duell zwischen den beiden Meisterschützen. Immer wieder gelingt es König, den Russen in Fallen zu locken und dessen Mitstreiter auszuschalten - ihn selbst jedoch nicht. Zugleich gerät Vassili in einen Konflikt mit seinem Mentor Danilov, da beide Männer in die schöne Tania (Rachel Weisz) verliebt sind. Schließlich greift Danilov zu einem riskanten Manöver, um König eine Falle zu stellen: Der kleine Sacha (Gabriel Thomson) soll als vermeintlicher Überläufer Königs Vertrauen gewinnen und ihn mit falschen Informationen versorgen. Es ist allerdings nur eine Frage der Zeit, bis der Deutsche die Finte durchschaut und den Spieß umdreht. Das Kriegsepos "Duell - Enemy at the Gates" gehört mit einem Budget von rund 90 Millionen Euro zu den teuersten Produktionen, die je in Europa realisiert wurden. Regisseur Jean-Jacques Annaud, scheute keinen Aufwand, um das zerstörte Stalingrad so authentisch wie möglich zu rekonstruieren. Die Dreharbeiten fanden komplett in Deutschland statt. Der Film greift Motive aus dem Leben des realen russischen Soldaten Vassili Zaitsev auf, einem der berühmtesten Scharfschützen der Roten Armee; die Geschichte des Duells mit einem deutschen Major ist jedoch frei erfunden. In den Hauptrollen überzeugen der Brite Jude Law als russischer Soldat und der amerikanische Charakterdarsteller Ed Harris als gnadenloser deutscher Major. Ebenfalls dabei: Rachel Weisz, Joseph Fiennes sowie Bob Hoskins als Nikita Chruschtschow und die Fassbinder-Darstellerin Eva Mattes als Mutter des kleinen Sacha. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jude Law (Wassili Saizew) Ed Harris (Major König) Rachel Weisz (Tanja Tschernowa) Joseph Fiennes (Politkommissar Danilow) Bob Hoskins (Nikita Chruschtschow) Ron Perlman (Kulikow) Matthias Habich (General Paulus) Originaltitel: Enemy at the Gates Regie: Jean-Jacques Annaud Drehbuch: Jean-Jacques Annaud, Alain Godard Kamera: Robert Fraisse Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 16