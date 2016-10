Das Erste 01:15 bis 02:58 Drama In der Lüge gefangen USA 2010 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit Jahrzehnten verläuft das Leben von Jack Mabry (Robert De Niro) in den immer gleichen Bahnen. Die Ehe des autoritären, tiefgläubigen Mannes ist schon lange in Routine und Gleichgültigkeit erstarrt; in seinem Job als Bewährungsbeamter eines Gefängnisses hat er es mit den immer gleichen Phrasen von Häftlingen zu tun, die ihn von ihrer angeblichen Reumütigkeit überzeugen wollen. Mabry kennt alle Tricks und durchschaut sofort, wenn sein Gegenüber nicht mit offenen Karten spielt. Nun aber, wenige Wochen vor seiner Pensionierung, wird er mit einem Mann konfrontiert, der seine Entscheidungsfähigkeit auf die Probe stellt: Gerald "Stone" Creeson (Edward Norton), wegen Brandstiftung verurteilt, wirkt nicht wie die Häftlinge, mit denen er sonst zu tun hat. Stone gibt sich aggressiv und desinteressiert. Zunächst versucht Mabry, sein übliches Gutachter-Programm durchzuspielen. Immer wieder jedoch gelingt es Stone, dem Beamten persönliche Details zu entlocken und ihn in Gespräche über Schuld und Vergebung zu verwickeln. Zugleich weckt er Mabrys Neugierde als Mann, indem er ihm von seiner bildschönen, sexuell unersättlichen Frau Lucetta (Milla Jovovich) erzählt. Diese nimmt kurz darauf Kontakt zu Jack auf. Der ahnt nicht, dass Lucetta im Auftrag ihres Mannes handelt und ihn mit allen Mitteln dazu bringen soll, sich für dessen vorzeitige Entlassung einzusetzen. Zunächst reagiert Jack kühl und abweisend auf die Avancen. Auf Dauer aber kann er der verführerischen Frau nicht widerstehen. Ohne es zu merken, wird der sonst so prinzipientreue Beamte immer weiter manipuliert. Sein vermeintlich unerschütterliches Weltbild gerät zunehmend ins Wanken. Und Stone kommt seinem Ziel immer näher. In dem Psychodrama "In der Lüge gefangen" treffen zwei der besten Schauspieler ihrer jeweiligen Generation aufeinander: Der zweifache Oscar-Preisträger Robert De Niro und Edward Norton, der mit eindrucksvollen Leistungen in Filmen wie "American History X" und "25 Stunden" für Furore sorgte. Intelligent konstruiert und von hoher atmosphärischer Dichte, konzentriert sich "In der Lüge gefangen" ganz auf die beiden Hauptfiguren. Regisseur John Curran gibt seinen Stars jede Menge Gelegenheit, zu darstellerischer Hochform aufzulaufen. Vor allem Robert De Niro zeigt nach einer Reihe leichtgewichtiger Filme, zu welch nuancenreichen Charakterisierungen er noch immer fähig ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert De Niro (Jack Mabry) Edward Norton (Gerald "Stone" Creeson) Milla Jovovich (Lucetta Creeson) Frances Conroy (Madylyn Mabry) Enver Gjokaj (Junger Jack) Pepper Binkley (Junger Madylyn) Sandra Love Aldridge (Miss Dickerson) Originaltitel: Stone Regie: John Curran Drehbuch: Angus MacLachlan Kamera: Maryse Alberti Musik: Radiohead Altersempfehlung: ab 16