Das Erste 20:15 bis 21:45 Tragikomödie Mutter reicht's jetzt D 2016 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV

Tragikomödie mit Ulrike Krumbiegel. Barbara hat einen großen Traum: eine Reise in die Provence. Um dafür gerüstet zu sein besucht sie einen Volkshochschulkurs, bei dem sie französisch lernen will. Wenn doch nur ihr Ehegatte Karl auch Lust auf die große weite Welt hätte. Doch der lässt sich nicht erweichen. Barbara lernt die Sprache heimlich. Die täglichen Treffen setzen bei Barbara einiges in Gang: Sie merkt, dass auch die anderen mit Problemen kämpfen, und öffnet sich für neue Freundschaften. Ihre Familie wundert sich schon bald, warum die Mama aufblüht. In Barbara keimt der Wunsch, endlich ihr Leben in die Hand zu nehmen...

Schauspieler: Ulrike Krumbiegel (Barbara Weller) Ernst Stötzner (Karl Weller) Dominique Horwitz (Alexander) Michael Wittenborn (Richard) Lisa Wagner (Miriam) Edin Hasanovic (Mehmet) Michael Kranz (Simon) Originaltitel: Mutter reicht's jetzt Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Stefan Kolditz Kamera: Klaus Merkel Musik: Andreas Schäfer, Biber Gullatz Altersempfehlung: ab 6