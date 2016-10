RTL Passion 15:55 bis 16:25 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-10-28 21:50 Merken Nach der geplatzten Hochzeit und Katrins Wiedervereinigung mit Till ist Gerner fest entschlossen, Katrin aus seinem privaten und geschäftlichen Leben zu verbannen. Im Wissen, dass sich Katrin nicht ohne Weiteres aus KFI drängen lässt, nutzt Gerner ihre Geschäftsreise, um gegen sie zu intrigieren und mit Rosa über die Übernahme von Katrins KFI-Anteilen zu verhandeln. Doch Sunny bekommt Wind davon... Chris überspielt vor Sunny, wie sehr es ihn trifft, dass sie und Felix sich wieder geküsst haben und sich weiter annähern. Enttäuscht beschließt er, sich keine falschen Hoffnungen mehr zu machen. Aber seine Gefühle für Sunny lassen sich nicht abstellen, und endlich fasst Chris doch den Mut, nicht so einfach das Feld zu räumen... Angesichts der deutlichen Drohung des Betrügers glaubt Philip, keine andere Wahl zu haben, als auf dessen Forderungen einzugehen. Kopflos will er das verlorene Kokain ersetzen, doch zum Glück schafft es Elena, ihn davon abzuhalten, sich ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen. Philip ist ihr dankbar - und ahnt nicht, dass Elena ein Geheimnis hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten