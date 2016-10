RTL Passion 13:55 bis 14:20 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-10-30 05:35 Merken Tief getroffen durch Carlas jahrelange Unaufrichtigkeit, fordert Johannes sie auf, ihre Lüge in letzter Konsequenz durchzuziehen und Bernd zu heiraten. Carla fügt sich in ihr Schicksal. Während Ansgar triumphiert, da seine Intrige erfolgreich war, schreitet Carla mit Tränen unter dem Schleier zum Altar, um Bernd zu ehelichen. Während Johannes stoisch Fassung bewahrt, wird vor dem Altar die entscheidende Frage gestellt. Leonard und Cécile stürzen sich in die Hochzeitsvorbereitungen, um sich von ihrer eigenen, unerfüllten Liebe abzulenken. Doch unweigerlich begegnen sich die beiden wieder auf der Suche nach den vergessenen Eheringen. Leonard will endlich zu seiner Liebe stehen und mit Cécile durchbrennen. Sie kann sich nicht zu dem Schritt durchringen. Enttäuscht wirft Leonard ihr vor, nicht an die große Liebe zu glauben. Doch während Carlas und Bernds Trauung lässt Cécile durch eine stille Geste wissen, dass auch sie ihre Gefühle für Leonard nicht länger unterdrücken will. Jana gehen Arnos und Elisabeths Sorgen um sie allmählich auf die Nerven. Arno gibt nicht nach und wirft Kevin raus, als dieser bei den Brandners auftaucht. Doch kaum sind die Brandners zur Hochzeit abgefahren, taucht Kevin wieder auf und nimmt sie unter seine Fittiche, um ihr das "coole" Leben zu zeigen. Jana merkt nicht, dass Kevin sich nur um sie kümmert, um sie als Dealerin zu benutzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 371 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 38 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 28 Min. Wilder Sommer

Melodram

ARTE 13:50 bis 15:25

Seit 18 Min.