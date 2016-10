RTL Passion 11:45 bis 12:15 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-28 03:05 Merken Ben reagiert ertappt, als Tom ihn auf Katja anspricht. Er will sich, wie versprochen, ganz auf Isabelle konzentrieren. Doch dann ergreift er unbewusst die Chance, Katja einen Besuch abstatten zu können und die Luft brennt erneut. Annette lässt sich nicht auf einen flotten Dreier ein. Sie wirft Nadine aus dem Loft, auch auf die Gefahr hin, als Spießerin zu gelten. Als Ingo sie aber damit aufzieht, fühlt Annette sich provoziert. Beide wollen ihre "Wunsch-Bett-Partner" auf einen Zettel schreiben, sind jedoch nicht glücklich mit der Wahl des jeweils anderen. Richard leidet unter Simones Vorwürfen. Er würde nach Jenny suchen, wenn sie noch am Leben wäre. Doch lügen kann Richard auch nicht mehr und so nutzt er den herannahenden Geburtstermin seines Sohnes, um nach Australien abzureisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Wolfgang Münstermann Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser