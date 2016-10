RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2003 2016-10-30 06:25 Merken Nachdem Ariane und Rufus von Romys Bulimie erfahren haben, gehen sie sehr unterschiedlich damit um. Während Rufus sich sehr liebevoll um seine Tochter kümmert, geht Ariane in die Praxis und nähert sich dem Problem über medizinische Fachliteratur. Romy kann das Verhalten ihrer Mutter nicht einschätzen... Nach Wolfgangs erfolgreicher Rede vor dem Bäckerei-Dachverband bereitet er sich nun auf die Benefizveranstaltung mit dem alljährlichen Tortenwettbewerb vor, wo Wolfgang wie in jedem Jahr den ersten Preis holen will. Das erfordert Einsatz und jede Menge Probetorten, die ihn ganz schön in Stress bringen... Till organisiert, wer zu welcher Zeit Conor hütet und achtet sehr genau darauf, dass die Absprachen eingehalten werden. Deshalb kann er auch nicht verstehen, dass Ute wegen kurzfristiger Termine so unter Druck gerät, dass sie ausgerechnet Rolf darum bittet, auf ihren Sohn aufzupassen. In seiner Wut wirft er Ute vor, sich nicht mehr auf sie verlassen zu können... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics