Silverline 18:40 bis 20:15 Krimi The Hooligan Club - Fear and Fight GB 2008 Danny ist ein einfacher Fabrikarbeiter in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, den das Leben nicht gerade verwöhnt. Als er eines Tages vor den Augen seiner eigenen Kinder Opfer eines willkürlichen brutalen Angriffes wird, beschließt er, sich endlich zu wehren. Er gerät in die Kreise einiger Türsteher, die ihm zunächst etwas von seinem Selbstvertrauen zurückgeben. Doch als Danny den örtlichen Untergrundboss kennen lernt, beginnt sein Weg unweigerlich in einen Strudel der Gewalt zu führen. Schauspieler: Mel Raido (Danny) Colin Salmon (Louis) Shaun Parkes (Rob) Scot Williams (Sparky) Ellen Thomas (Mrs. Smith) Aicha McKenzie (Helen) Ronnie Fox (Billy Hennessy) Originaltitel: Clubbed Regie: Neil Thompson Drehbuch: Geoff Thompson Musik: Paul Heard Altersempfehlung: ab 16