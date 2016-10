Silverline 12:55 bis 14:25 Thriller The Employer USA 2013 20 40 60 80 100 Merken James Harris, Sandra Turner, Keith Caverns, Mike Drake und Billie Lewis ergattern jeweils ein Vorstellungsgespräch für eine begehrte Stelle bei der Carcharias Corporation, einem mächtigen Industriekonzern, dessen nebulöse Geschäftspraktiken strenger Geheimhaltung unterliegen. Am letzten Tag des Bewerbungsverfahrens werden alle fünf hoch qualifizierten Kandidaten über Nacht entführt. Am nächsten Morgen wachen die drei Männer und zwei Frauen zusammen in einem unbekannten Raum auf, aus dem es keine Fluchtmöglichkeit zu geben scheint. Bald wird ihnen der Grund für ihre missliche Lage offenbart: Sie erhalten einen Anruf vom mysteriösen Vorsitzenden des Konzerns, der sich lediglich mit dem Pseudonym """"The Employer"""" vorstellt und ihnen erläutert, dass es bei ihrer Bewerbung von nun an um weitaus mehr gehen wird, als nur um einen neuen Job. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Malcolm McDowell (The Employer) David Dastmalchian (James Harris) Paige Howard (Sandra Turner) Michael DeLorenzo (Keith Caverns) Matthew Willig (Mike Drake) Katerina Kopel (Billie Lewis (as Katerina Mikailenko)) Billy Zane (Alan) Originaltitel: The Employer Regie: Frank Merle Drehbuch: Frank Merle Musik: Jonathan Hartman Altersempfehlung: ab 16

