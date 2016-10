RTS Deux 11:30 bis 12:25 Sonstiges The Living: Longyearbyen CH 2013 Stereo Merken Longyearbyen, une localité à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord. Une halte avant le bout du monde, balayée par les vents glacials de l'Arctique. Elle compte quelque 2000 âmes. Cette localité accueille des ressortissants de 44 nationalités sans permis, ni visa. Ce film dresse le portrait de cinq d'entre eux. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Purtzer Brennan (Purtzer Brennan) Kristoffersen Christin (Kristoffersen Christin) Duc Samuel (Duc Samuel) Mork Torgeir (Mork Torgeir) Originaltitel: The Living: Longyearbyen Regie: Marie Geiser Drehbuch: Geiser Marie Musik: Liardet Cédric, Weber Raphaël