BBC Entertainment 11:25 bis 12:10 Sonstiges Atlantis The Rules of Engagement GB 2013 Merken When Jason learns of Ariadne's betrothal to Heptarian, he is broken-hearted. With nothing to lose, he enters into a brutal fighting tournament to honour the nuptials. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Addy (Hercules) Jack Donnelly (Jason) Robert Emms (Pythagoras) Jemima Rooper (Medusa) Sarah Parish (Pasiphae) Alexander Siddig (Minos) Oliver Walker (Heptarian) Originaltitel: Atlantis Regie: Declan O'Dwyer Drehbuch: Johnny Capps, Julian Murphy, Howard Overman, Richard McBrien Musik: James Gosling, Rob Lane