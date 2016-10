kabel eins 23:55 bis 00:45 Krimiserie The Mentalist Halb Neun USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Bruder des zu Tode verurteilten Luis Cruz wird an einer Bushaltestelle durch eine Bombe getötet. David Ronaldo suchte anscheinend nach Beweisen, um Luis zu retten. Lisbons Team ermittelt. Die Spur führt sie zu einem gewissen Edward Feinberg und seiner neuen Frau Mae In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Emily Swallow (Kim Fischer) Originaltitel: The Mentalist Regie: James Hayman Drehbuch: Tom Szentgyorgyi, Rebecca Perry Cutter, Bruno Heller Kamera: Tom Camarda Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12