kabel eins 20:15 bis 21:05 SciFi-Serie Forever Jack the Ripper USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Serientäter ermordet seine Opfer im Stile von Jack the Ripper oder "Die schwarze Dahlie". Gerichtsmediziner Dr. Henry Morgan und Detective Jo Matrinez vermuten, dass der Mörder ein gefährlicher Psychopath ist, der so schnell wie möglich gefasst werden muss, bevor er sein nächstes Opfer findet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ioan Gruffudd (Dr. Henry Morgan) Alana De La Garza (Detective Jo Martinez) Judd Hirsch (Abe) Donnie Keshawarz (Detective Hanson) Joel David Moore (Lucas Wahl) Rosalind Chao (Frenchman) Paul Fitzgerald (Mark) Originaltitel: Forever Regie: Zetna Fuentes Drehbuch: Sarah Nicole Jones, Matthew Miller Kamera: David Moxness Musik: Josh Kramon Altersempfehlung: ab 12