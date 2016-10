kabel eins 18:55 bis 20:15 Reportage Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter USB-Messer D 2016 16:9 HDTV Merken Satte Bässe aus den Boxen, sechs Bars und fünf Dancefloors: Das "Stubu Dancehouse" in Bremen ist die Adresse für das norddeutsche Partyvolk. Doch wer hier rein will muss erst an Sicherheitsmann Stefan vorbei. Und: In Deutschlands größter Tierklinik in Düsseldorf gibt es auf sechs Etagen rund um die Uhr Hilfe für Hunde, Katzen und Federvieh. Sebastian Zimmerer ist tiermedizinischer Fachangestellter und kümmert sich unter anderem darum, die Notfälle in die Klinik zu transportieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter