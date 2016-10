kabel eins 17:55 bis 18:55 Dokusoap Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten? "Filosoof", Bremen D 2016 2016-11-06 13:05 16:9 HDTV Merken Zum großen Finale der Bremer "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche begrüßt der niederländische Gastgeber Norbert van Hest (60) seine vier Kollegen in einem besonderen Ambiente: Sein Restaurant "Filosoof" befindet sich in einer ehemaligen Brauerei in der Bremer Neustadt. Auf seinen Reisen um die Welt entwickelte Norbert seine ganz eigene Philosophie vom Kochen und gibt diese jetzt im integrierten Kochstudio weiter. Seine Gäste erwartet eine abwechslungsreiche Crossover-Küche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?