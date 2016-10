Servus TV 01:50 bis 02:35 Serien The Tunnel - Mord kennt keine Grenzen Die Entführung GB, F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem Giftanschlag auf das britische Altenheim entführt der Terrorist einen ehemaligen französischen Soldaten, den er in einem verlassenen Industriegebäude gefangen hält. Via Videostream schickt er Livebilder von seiner Geisel ins Netz, die auf "Wahrheit Nummer 2" hinweisen sollen: die mangelnde Fürsorge alter Menschen. Die Ermittler Elise und Karl sehen sich mit der schwierigen Aufgabe konfrontiert, nur anhand der Bilder den Aufenthaltsort der Geisel herauszufinden. Indes versucht der ehemalige Soldat mit rhythmischen Kopfbewegungen Hinweise über seinen Verbleib zu übermitteln. Wird es den Beamten gelingen, ihn rechtzeitig zu finden? Preisgekrönte Adaption der Erfolgsproduktion "Die Brücke - Transit in den Tod", die 2014 mit dem französischen Globe de Cristal-Award und einem International Emmy Award ausgezeichnet wurde und im Pay-TV sämtliche Einschaltrekorde brach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Abell (Reporter) Mark Spalding (Asst Chief Constable Gerry Bryant) Clémence Poésy (Elise Wassermann) Stephen Dillane (Karl Roebuck) Joseph Mawle (Stephen Beaumont) Dan Fredenburgh (Doctor Clacy) Ed Skrein (Anthony Walsh) Originaltitel: The Tunnel Regie: Udayan Prasad Drehbuch: Olivier Kohn, Ben Richards Kamera: Lukasz Gutt, Jean-François Hensgens Musik: Adrian Johnston Altersempfehlung: ab 16