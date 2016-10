Servus TV 01:40 bis 03:05 Actionfilm Man on Fire F, I 1987 Nach dem Roman von A.J. Quinnell Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ex-CIA-Agent John Creasy (Scott Glenn) hat genug von der Gewalt. Gezeichnet von seinen Erlebnissen in Vietnam und Beirut, kehrt er der Regierung den Rücken und heuert in Italien als Bodyguard der kleinen Samantha an. Anfangs wenig begeistert von seiner neuen Aufgabe, entwickelt sich zwischen den beiden bald eine enge Freundschaft. Als Samantha von der italienischen Mafia entführt und Creasy schwer verletzt wird, begibt er sich auf einen blutigen Rachefeldzug. Und er wird erst aufhören, wenn die kleine Samantha wieder in Sicherheit ist. Basierend auf dem Roman "Man on Fire" von A. J. Quinnell inszenierte der französische Regisseur Elie Chouraqui einen Action-Reißer, der mit Scott Glenn einen der Stars des 1980er Action-Kinos besitzt. Im Gegensatz zu Tony Scotts Remake mit Denzel Washington stellt sich die Ein-Mann-Armee John Creasy diesmal nicht gegen ein Drogenkartell, sondern gleich gegen die italienische Mafia. Das Ergebnis ist aber das gleiche: eine nervenaufreibende Achterbahnfahrt, bei der es keine Verschnaufpause gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Glenn (Creasy) Jade Malle (Sam) Joe Pesci (David) Brooke Adams (Jane) Jonathan Pryce (Michael) Danny Aiello (Conti) Paul Shenar (Ettore) Originaltitel: Man on Fire Regie: Élie Chouraqui Drehbuch: Élie Chouraqui, Sergio Donati Kamera: Gerry Fisher Musik: John Scott Altersempfehlung: ab 16