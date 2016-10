Servus TV 22:15 bis 00:00 Actionfilm Man on Fire F, I 1987 Nach dem Roman von A.J. Quinnell 2016-10-28 01:35 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der traumatisierte Ex-CIA-Agent Creasy hält sich mit Jobs als persönlicher Bodyguard mehr schlecht als recht über Wasser. Als ihn das Angebot aus Italien erreicht, eine zwölfjährige Industriellentochter zu beschützen, zögert er nicht lange. Die frühreife Samantha will alles über ihren neuen Begleiter erfahren und der mürrische Eigenbrötler entwickelt nach und nach eine väterliche Beziehung zu dem Mädchen. Als es entführt wird, setzt er einen Rachefeldzug in Gange ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Glenn (Creasy) Jade Malle (Sam) Joe Pesci (David) Brooke Adams (Jane) Jonathan Pryce (Michael) Danny Aiello (Conti) Paul Shenar (Ettore) Originaltitel: Man on Fire Regie: Élie Chouraqui Drehbuch: Élie Chouraqui, Sergio Donati Kamera: Gerry Fisher Musik: John Scott Altersempfehlung: ab 16