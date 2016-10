Servus TV 21:25 bis 22:25 Reportage Expedition Nil - Fußmarsch der Extreme GB 2014 2016-10-29 19:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Levison (Lev) Woods Wanderung entlang des Nils startet im Regenwald Ruandas und führt durch abgelegene, gesetzlose Gegenden Tansanias nach Uganda. Inspiriert von seiner Faszination für Afrika und die großen Entdecker des 19. Jahrhunderts von Kindheit an, bricht der Abenteurer und Fotograf Wood auf, den gesamten Verlauf des Nils von der Quelle bis zur Mündung ins Meer entlang zu wandern. Die Strecke ist 6852 Kilometer lang und stellt eine epische Reise zu Fuß dar. Wood beginnt seine Reise am 4. Dezember 2013 an der Quelle des Nils, hoch oben in den Regenwäldern Ruandas, dem Nyungwe Nationalpark. Bisher hatte noch niemand zuvor den gesamten Flusslauf des Nils zu Fuß entlang zu wandern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Levison Wood