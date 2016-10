Servus TV 21:15 bis 22:15 Dokumentation Die Mumien aus der Michaelergruft A 2014 2016-10-29 15:55 Stereo 16:9 HDTV Merken 23 Mumien liegen in der Michaelergruft. Ihr Mumifizierungsgrad ist außergewöhnlich. Die kalte Zugluft und Holzspäne auf denen die Leichen gebettet wurden, trugen zur so guten Erhaltung der Leichen bei. Die Dokumentation begibt sich auf die Spuren jener geheimnisvollen Toten, die sich bis heute standhaft wiedersetzt haben, wieder in Asche und Staub zu zerfallen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Mumien aus der Michaelergruft