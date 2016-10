Servus TV 20:15 bis 21:25 Dokumentation Unsere Welt - Stars schlagen Alarm Ian Somerhalder - Die Macht des Glaubens USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken TV-Star und Ex-Model Ian Somerhalder ("Vampire Diaries") versucht christliche Gemeinden für den Kampf gegen den Klimawandel zu gewinnen. Dabei wird er Zeuge eines Familienstreits: Der Vater, ein Klimaskeptiker und Prediger, glaubt nicht an den vom Menschen verursachten Klimawandel. Anders seine Tochter, sie ist Aktivistin und befürwortet die Schließung des lokalen Kohle-Kraftwerks. Indes reist die US-amerikanische TV-Journalistin Lesley Stahl in den Hohen Norden, um sich persönlich ein Bild vom Abschmelzen des grönländischen Eisschildes zu machen. Die Idee zu dieser Doku-Serie stammt von den beiden US-amerikanischen Produzenten Joel Bach und David Gelber, die bereits mit insgesamt elf Emmy-Awards ausgezeichnet wurden. Als ausführende Produzenten wirkten mit Erfolgs-Regisseur James Cameron, Hollywood-Produzent Jerry Weintraub, Arnold Schwarzenegger und der renommierte Klima-Experte Daniel Abbasi. Weitere Ko-Produzenten sind der siebenfache Emmy-Preisträger Solly Granatstein und Maria Wilhelm von der "Avatar Alliance Foundation". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Years of Living Dangerously Kamera: Maryse Alberti Musik: Thomas Newman