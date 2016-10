Servus TV 13:55 bis 14:58 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 2016-10-29 12:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Unglück kommt selten allein: Farnon übersieht nicht nur Calums großen Artikel in einer Fachzeitschrift, er stolpert auch noch über dessen Fischeimer. Die Rechnung dafür bekommt er prompt von Mrs. Bonds Katzenkind präsentiert, zu der er wenig später gerufen wird. Indes bereitet sich Calum auf das Eheleben vor - und erhält das Angebot, an einem Forschungsprojekt in Kanada teilzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) John McGlynn (Calum Buchanan) Lynda Bellingham (Helen Herriot) Andrea Gibb (Deirdre McEwan) Charles Rea (Mr. Potts) Gabrielle Blunt (Mrs. Potts) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Bob Blagden Drehbuch: Alfred Shaughnessy Kamera: Steve Saunderson Musik: Johnny Pearson

