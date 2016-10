Servus TV 11:10 bis 12:12 Reportage Servus Reportage Gut, besser, Superfood - Gesundmacher auf dem Teller? Gut, besser, Superfood - Gesundmacher auf dem Teller? A, D 2016 2016-10-30 11:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Chia, Quinoa, Goji, Acai, Moringa oder Maca - mit dem Hype um die exotischen Körner und Beeren erreicht der kollektive Gesundheitswahn einen neuen Level. Diese Superfoods sind die angebliche Steigerung von gesundem Essen - die Superhelden unter den Nahrungsmitteln. So macht es uns zumindest die Lebensmittelindustrie glauben. Sie haben besonders hohe Konzentrationen an Nährstoffen, sollen vor Krankheiten bewahren, Konzentrationsfähigkeit und Wohlbefinden steigern. Doch sie werden meist von weit her importiert und enthalten neben Vitaminen und Mineralstoffen oft auch Schadstoffe. Dessen ungeachtet haben es diese Nahrungsmittel mittlerweile bis in die Regale von Diskontern und Supermärkten geschafft. Die Reportage begibt sich auf eine Spurensuche durch Feld, Supermarkt und Labor und will wissen, wie potent Chia, Goji, Acai und Co tatsächlich sind. In einem Superfood-Restaurant lernen wir beim Zubereiten von Super-Speisen, wie sich diese Nährstoffgranaten in die Ernährung einbauen lassen. Aber wieviel wovon ist gut und was ist womöglich zu viel? Laut einer aktuellen Untersuchung von Öko-Test sind diese Nahrungsmittel häufig mit Pestiziden und Schimmelpilzen belastet. Kann man sich als Konsument auf Bio-Siegel verlassen? Oder sind Produkte aus heimischer Produktion eine sichere Alternative? Der Test im Labor führt uns zu einer weiteren Frage: Wie steht es eigentlich um die heimischen Verwandten - können regionale Nahrungsmittel in puncto Geheimkräfte mit den Exoten mithalten? Ernährungswissenschaftlerin Karin Buchart verrät: Fast jedes exotische Superfood hat eine heimische Entsprechung. Statt der Açai vom Amazonas darf es auch die Bio-Heidelbeere sein, statt der Chia-Samen dürfen Leinsamen ins Müsli, statt der Gojibeere aus China tut es die Hagebutte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Servus Reportage