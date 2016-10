Servus TV 10:00 bis 11:00 Dokumentation Die Erde von oben Alle Lebewesen sind miteinander verbunden (2/2) F 2007 2016-10-29 04:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Der bekannte Naturschützer und Fotograf Yann Arthus-Bertrand besucht zehn atemberaubende Schauplätze, bei denen die unbeschreibliche Artenvielfalt der Erde bereits auf dem Spiel steht. Von Kenias Masai Mara Reservat bis zum Kilimandscharo, von den bedrohten Wäldern in Tasmanien bis hin zum vom Aussterben bedrohten Eisbären in Grönland: Eine faszinierende Reise voller spektakulärer Bilder und alarmierender Erkenntnisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vu Du Ciel Regie: Pascal Plisson

