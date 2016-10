SAT.1 Gold 16:05 bis 16:55 Krimiserie Diagnose: Mord Die Wunderheilung USA 1993 Merken Mitch Riley wurde aus dem Gefängnis entlassen und fordert nun von seinem ehemaligen Komplizen seinen Anteil an der Beute. Dieser hat sich inzwischen unter dem Namen Morrissey eine neue Existenz aufgebaut: Er ist ein hoch geachteter Pfarrer geworden. Für den Gottesmann ist klar, dass er den unliebsamen Zeugen seiner Vergangenheit beseitigen muss. Als der erste Anschlag misslingt, wird Riley in Dr. Sloans Klinik eingeliefert. Dort gelingt der zweite Mordversuch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Scott Baio (Dr. Jack Stewart) Delores Hall (Delores Mitchell) Michael Tucci (Norman Briggs) Paul Borrillo (Mitch Riley) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Michael Lange Drehbuch: Joyce Burditt, Jim Kramer Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 12