SAT.1 Gold 13:35 bis 14:25 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Spieglein, Spieglein, an der Wand (2) USA 1989 Merken Seit Eudora McVeigh, die "Grande Dame" der Kriminalautorinnen, in Cabot Cove eingetroffen ist, häufen sich die seltsamen Ereignisse. Zunächst wurde am Strand ein toter Privatdetektiv gefunden, später musste Seth Hazlitt ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er in einen Apfel gebissen hat. Als sich herausstellt, dass Eudora heimlich aus Jessicas unveröffentlichtem Roman abschreibt, wird Jessica misstrauisch. Den Mord an dem Privatdetektiv traut sie ihr allerdings nicht zu ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Jean Simmons (Eudora McVeigh Shipton) Richard Anderson (Lew Bracken) William Windon (Dr. Seth Hazlett) Ron Masak (Sheriff Mort Metzger) Daniel McDonald (Bobby Shipton) Ken Howard (Hank Shipton) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12

