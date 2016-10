kabel1 classics 08:10 bis 10:30 Filme Zwischen Himmel und Hölle USA, F 1993 Nach Ideen von Le Ly Hayslip, Jay Wurts und James Hayslip 16:9 20 40 60 80 100 Merken Le Ly kommt in Vietnam zur Welt und erlebt den Krieg der USA gegen ihr Heimatland in all den grausamen und unmenschlichen Ausprägungen: Sie wird vergewaltigt und gefoltert. Die einzige Möglichkeit für Le Ly zu überleben, ist die Prostitution. Und so lernt sie in Saigon den US-Soldaten Steve kennen. Die beiden heiraten und ziehen nach San Diego, doch Steven wird sein Kriegstrauma nicht los und nimmt sich das Leben. Nun steht Le Ly in dem fremden Land ganz alleine da ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tommy Lee Jones (Steve Butler) Joan Chen (Mutter) Hiep Thi Le (Le Ly) Haing S. Ngor (Vater) Thuan K. Nguyen (Onkel Luc) Dustin Nguyen (Sau) Vinh Dang (Bon) Originaltitel: Heaven & Earth Regie: Oliver Stone Drehbuch: Oliver Stone Kamera: Robert Richardson Musik: Kitarô

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 129 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:00 bis 11:00

Seit 126 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 66 Min. Das Weibernest

Komödie

Das Erste 09:05 bis 10:35

Seit 61 Min.