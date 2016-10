ZDF 03:30 bis 04:15 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 17 Todeslauf A, D 2004 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Während des "Koasa-Laufs" wird Ferdinand Alber, der Besitzer einer Wachsfirma, erschossen. Auch Karin Kofler nahm an dem internationalen Ski-Langlauf-Wettbewerb teil. Mit ihrem Kollegen Andreas Blitz ermittelt Karin im Trainingszentrum. Sie stoßen auf Horst Schellhammer, den Betreuer der Biathleten, der an Albers Wachsfirma beteiligt ist und von dessen Tod profitieren würde. Der Verdacht der Kriminalbeamten weitet sich auf den Biathleten Philipp Schnabel und dessen Vater Franz aus, der Karin darüber informiert, dass der Ermordete ihm ein spezielles Wachsrezept gestohlen habe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Franz Xaver Kroetz (Franz Schnabel) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Michael Zens Drehbuch: Martin Ambrosch Kamera: Martin Stingl Musik: Martin Grassl