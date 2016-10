ZDF 19:25 bis 20:15 Arztserie Dr. Klein Getrennte Wege D 2016 2016-10-30 04:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Der elf Monate alte Hans Kallhammer wird mit unklarem Befund bewusstlos in die Rosenstein-Klinik eingeliefert. Schnell steht ein unglaublicher Verdacht im Raum: Schütteltrauma. Gleichzeitig versucht Valerie Klein sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass ihr Mann noch einmal Vater wird: Holgers Seitensprung mit seiner Verlegerin hat ernsthafte Konsequenzen. Ist das bisher heile Familienleben der Kleins noch zu retten? Luna Haller lernt unterdessen Gertrud Müller, Jonas' Adoptivmutter, kennen, der Luna auf Anhieb unsympathisch ist - nicht zuletzt, weil es fraglich ist, ob Luna in ihrem Alter noch Kinder bekommen kann. Jonas gibt sich alle Mühe zu vermitteln, macht aber den großen Fehler, den Willen einer Mutter zu unterschätzen. Gleichzeitig scheint Grit Langs Plan aufzugehen: Durch die gefälschten MRT-Aufnahmen von Prof. Schäfer glaubt ihr Sohn Bernd tatsächlich, dass sie einen Hirntumor hat und bleibt zu Hause wohnen. Allerdings hat sie nicht damit gerechnet, dass Prof. Schäfer den Zeitpunkt für gekommen hält, eine Gegenleistung zu verlangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Urspruch (Dr. Valerie Klein) Simon Licht (Dr. Bernd Lang) Renan Demirkan (Prof. Dr. Nevin Gül) Clelia Sarto (Dr. Luna Haller) Michael Klammer (Dr. Jonas Müller) Martina Eitner-Acheampong (Gundula Pieper) Nora Huetz (Nanny Abel) Originaltitel: Dr. Klein Regie: Gero Weinreuter Drehbuch: Stephan Wuschansky, Torsten Lenkeit Kamera: Thomas Ch. Weber Musik: Volkan Baydar